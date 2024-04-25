«Царь мангал»: российские бойцы эвакуировали танк, штурмовавший «опорник» ВСУ в ДНР

Фото, видео: 5-tv.ru

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Боевая машина наехала на мину в ходе выполнения поставленной задачи.

Российские военнослужащие эвакуировали танк «Царь мангал», который штурмовал опорный пункт боевиков ВСУ в Донецкой народной республике. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Боевая машина, более известная среди местных военных как «Фердинанд», отправлялась к основному опорному пункту украинских боевиков в районе Красногоровки — Красногоровскому заводу. Однако по пути танк наехал на мину: сначала удалось эвакуироваться экипажу, а после была спасена и боевая машина.

Кроме того, штурм боевиков ВСУ на этом участке фронта продолжается.

Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине заявили о взрывах в Кривом Роге.