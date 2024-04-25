«Черный четверг». Почему авиадиспетчеры устроили «забастовку века» во Франции

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Уровень жизни в Пятой республике неуклонно падает уже десять лет, и для миллионов французов, что выходят на манифестации, это куда важнее Олимпиады и Украины вместе взятых.

Транспортный коллапс всей Европе — французские диспетчеры устроили самую масштабную забастовку с начала века. Из-за нее в крупнейших аэропортах Франции отменены две трети авиарейсов.

Пострадали и десятки тысяч пассажиров по всему миру — от Турции до Бразилии. И это — в разгар весенних каникул.

За что устроили своим соотечественникам такое окончание отпусков, узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин. Он и сам застрял в Стамбуле.

На табло турецкого аэропорта Гекчен — отмена за отменой. Рейсы во Францию не летят — там манифестация авиадиспетчеров, поэтому здесь, в Стамбуле, крупнейшем мировом транспортном хабе, в транзитной зоне томятся сотни пассажиров.

«Я ничего не знал про это. Мне просто родные скинули, что забастовка какая-то у диспетчеров французских. Именно в тот день, когда мне надо лететь, они решили забастовать!» — возмутился турист из Москвы Роман Лобанов.

И, если в Стамбуле под завязку, то аэропорты Франции, напротив, пустуют. Отменены 75% рейсов из Парижа, Тулузы, Ниццы, Марселя.

«У нас на билетах написано, что нам не компенсируют ни отель, ни еду, которую мы тут едим, пока ждем своего рейса, ни даже трат на телефонные звонки», — поделился один из пассажиров.

Самое любопытное, что в последний момент забастовку де-юре отменили. Но де-факто самолеты ведь уже никуда не полетели — и потери от этих отмен оценивают в 500 миллионов евро.

Так уж случилось, что «французская manifestacion» ударила в первую очередь по самим французам. Группа из Марселя не может вернуться домой, следующий рейс — через сутки.

«До завтрашнего дня до пяти утра отложили рейс. Все из-за этой манифестации», — рассказал житель Марселя Ив Варше.

«Что делать? Это жизнь. Мы ждем информации. Многие, конечно, недовольны этой ситуацией», — поделилась жительница Марселя Дуня Жозид.

Чего же хотят французские диспетчеры? Да все того же: требуют отменить 12-часовой рабочий день и повысить зарплаты, что уже давно не поспевают за растущей инфляцией — плюс 6% всего за полгода.

Масштабные манифестации обещают и летом, в дни Олимпиады, поэтому все ли спортсмены долетят — большой вопрос. Но Эммануэля Макрона, кажется, больше интересует не внутренняя повестка, а внешняя, на которую у него наполеоновские планы.

«Европа должна быть единой в ответе на российскую агрессию. Мы помогаем и будем помогать Украине», — заявил он.

Четыре миллиарда Франция уже потратила на помощь Украине, еще десять — на ту же Олимпиаду. И это — в разгар миграционного и финансового кризиса.

Кажется, и Макрон все понимает. Не оттуда ли оговорочка по Шпенглеру о закате Европы?

«Риски быть ослабленными, даже вытесненными с мировой арены в ближайшие годы у нас велики. Мы должны ясно осознавать: Европа смертна и может умереть», — сказал Макрон.

И это подтверждают данные парижского социологического агентства. Уровень жизни во Франции неуклонно падает уже десять лет, и для миллионов французов, что выходят на манифестации, это куда важнее Олимпиады и Украины вместе взятых.