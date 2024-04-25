Выступление Путина на съезде РСПП. Главное

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

На этой площадке власть и крупный бизнес выстраивают прямой диалог без посредников.

В предстоящие шесть лет России предстоит значительно увеличить объемы промышленного производства. Об этом, выступая перед участниками Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил Владимир Путин.

При этом будут расширяться и меры поддержки — речь в том числе идет о выделении дополнительных ресурсов на развитие промышленной ипотеки. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Сдавать адреса и явки гендиректор КАМАЗа пока не хочет, бизнес — дело тонкое. А вот вице-премьер Марат Хуснуллин готов поделиться планами о строительстве высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом.

«Сейчас специально созданная компания активно ведет проектирование, выбрана трассировка, идет высвобождение земельных участков, ведутся переговоры по выносу коммуникаций, по стоимости выноса коммуникаций. Большая работа ведется по создания поезда, потому что нам нужно еще поезда создать», — говорит он.

Высшие федеральные чиновники, представители крупнейших компаний и профсоюзов — на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей они вместе обсуждают инфраструктуру, рынок труда, инвестиции. Словом, вызовы настоящего и перспективы будущего.

Съезд РСПП — площадка уникальная: на ней власть и крупный бизнес выстраивают прямой диалог без посредников. О том, как будет выглядеть и, главное, работать российская экономика в ближайшие годы.

Неслучайно дату съезда переносили дважды — нужно было сформулировать актуальную повестку. Ее ключевые пункты задал президент в своем послании Федеральному собранию: сейчас Путин напоминает — темпы роста экономики набраны приличные, но нужно гораздо больше.

«Компании, которые реализуют индивидуальные проект независимо от региона присутствия уже могут использовать особые меры поддержки, так называемое промышленное меню. Выбрать соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестконтракты, кластерную инвестиционную платформу и так далее. Будем расширять эти возможности бизнесу. В том числе направим дополнительные ресурсы на развитие промышленной ипотеки, докапитализирует такой значимый, востребованный механизм как фонд развития промышленности. Его капитал вырастет почти в два раза на 300 миллиардов рублей», — сказал он.

Президент общается с ведущими российскими предпринимателями в концертном зале Дома Музыки. И в этом тоже свой особый символизм.

Все-таки успешный бизнес сам сродни симфонии — важны гармония и сыгранность всех исполнителей. И здесь государство играет свою партию.

Президент объявляет о новом этапе послаблений для бизнеса — в виде «регуляторной гильотины». Но главное — создать предсказуемые и понятные условия, в том числе в налоговой сфере.

«Уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов. Он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать основные государственные расходы дальше на перспективу в шесть лет. Таким образом, органы власти на федеральном, региональном и местном уровнях смогут планировать более масштабные, протяженные по времени проекты, с большими инвестициями, а следовательно и с более комплексным эффектом для территории и отраслей экономики», — отметил президент.

Справедливость сегодня — одно из ключевых понятий. Путин напоминает — власть не может обратным числом ухудшать положения бизнеса, и решения прошлых лет, такие как приватизация, пересматриваться не будут.

«И добавлю: для объяснения претензий собственникам недопустимы никакие формальные поводы и зацепки. Например, если актив был приватизирован в начале 1990-х годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра. Федеральное правительство в то время само упустило из внимания те сделки. Я сейчас не буду говорить, сознательно это было сделано или нет — неважно. Но факт остается фактом. Правительство не проконтролировало, не сделало то, что должно было сделать в соответствии с тогдашней нормативной базой, а значит претензии к нынешним собственникам активов неуместны, особенно к тем, кто нормально, успешно работает, решает социальные вопросы», — указал Путин.

Успешно работает, в том числе, и на мировых рынках, где российская продукция очень востребована. Даже несмотря на беспрецедентное давление Запада.

Без нашего титана встанет весь глобальный авиапром, что подтверждают исключения из санкций. Российские удобрения тоже заменить невозможно.

«Мы проставляем в более 100 стран мира свою продукцию и в последние пару лет, можно отметить, несколько сократились объемы поставки на европейские рынки, но увеличились поставки на рынки Юго-Восточной Азии, в первую очередь, Индия и страны Латинской Америки. Здесь хотелось бы отметить Бразилию, как наш самый крупный покупатель нашей продукции», — поделился гендиректор ПАО «Фосагро» Михаил Рыбников.

Все это — страны глобального большинства, во многом новые для нас партнеры. Но есть и старые — те, кому любые санкции нипочем.

Мария Флорио — итальянка, ее фирма поставляет в Россию деликатесы. До сих пор.

«Вы знаете, в России, что касается нашего сектора, очень интересно работать, потому что очень развитый сегмент. Русские любят очень хорошую кухню. Ресторация здесь фантастическая и не только итальянская, естественно, русская и из других стран», — говорит она.

Но, прежде всего, отныне и впредь — дорога российскому бизнесу. Это ключевая мысль съезда.

Сейчас самое время строить технологически независимые и коммерчески успешные компании в нашей стране. И государство готово в этом помогать.