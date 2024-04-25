Нес к себе домой: в Сочи задержали мужчину за прогулку с мертвым дельфином

Наркодилера задержали за прогулку с мертвым дельфином в Сочи

Фото, видео: Telegram / Полиция Сочи / police_sochi; 5-tv.ru

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Оказалось, что этот мужчина находится в федеральном розыске.

В Сочи задержали жителя Подмосковья, который числится в федеральном розыске. Сотрудники ведомства обнаружили в Сети видео, на котором разыскиваемый мужчина несет домой мертвого дельфина с пляжа. Об этом сообщили в Telegram-канале УВД по городу Сочи.

Сотрудники уголовного розыска искали 40-летнего жителя Московской области по подозрению в сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере.

Благодаря кадрам с камер видеонаблюдения полиции удалось отследить, где находится «звезда соцсетей». Правоохранительные органы задержали его в Адлере.

На данный момент мужчина находится под стражей. В ближайшее время его передадут инициатору розыска в Москву.

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