Счастье в детях: 41-летняя Подольская хочет стать мамой в третий раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Когда ждать пополнения в знаменитом семействе?

Певица Наталья Подольская в 41 год является материю двоих сыновей, но останавливаться на этой цифре она не планирует. Звезда поделилась, что хотела бы еще детей. Об этом сообщило издание «Страсти».

Поводом для такой откровенности стал вопрос поклонника о желании пополнения в семье. Ответ был простым и лаконичным — «да».

Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков остаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Несмотря на большую разницу в возрасте — 15 лет, у пары не возникало мыслей о разводе. Вместе они уже более десяти лет.

Наталья и Владимир познакомились в 2005 году на съемках одной из передач. Между ними вспыхнули чувства, однако во что-то большее это сразу не выросло. Всему виной — семья Преснякова. Тогда артист был женат на модельере Елене Ленской. Подольская разорвала отношения, чтобы не стать причиной проблем. Спустя полгода они снова сошлись, когда Пресняков развелся, но официально заключили брак только спустя пять лет.

Секретом своего брака Подольская считает умение идти на компромисс и не замечать недостатки в партнере. Эти принципы помогают ей не только в личной жизни, но и в работе.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Мари Краймбрери подарила Владимиру Преснякову песню.