Путин объяснил необходимость донастройки налоговой системы в России

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Предложения по соответствующей теме уже готовятся.

Российские власти в настоящее время работают над донастройкой налоговой системы, готовят предложения по данной теме. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин. Он выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Сейчас правительство, как вы знаете, вместе с деловыми общественными объединениями, субъектами федерации и парламентом работают над этим важнейшим вопросом, обсуждают параметры изменений и готовят соответствующие предложения», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что донастройка налоговой системы должна стать еще одним важным шагом для улучшения инвестиционного климата в России.

Минфин еще с 2023 года ведет подготовку поправок в Налоговый кодекс. В том числе ведомство размышляет над введением дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Правки прорабатываются согласно мерам, предложенным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возврат активов государству не является пересмотром итогов приватизации. Заявил об этом президент Владимир Путин.