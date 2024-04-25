Студентка родила в туалете и заколола новорожденного маникюрными ножницами

Фото: www.globallookpress.com / Frank Bienewald

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Невинный младенец скончался от потери крови. Возбуждено уголовное дело.

Чудовищная история случилась в Тверской области в городе Осташков. Как стало известно 5-tv.ru, 18-летняя студентка колледжа родила ребенка в туалете собственного дома, после чего маникюрными ножницами перерезала пуповину и нанесла не менее 20 ударов острым предметом по телу новорожденного.

От полученных ран и потери крови младенец, который оказался мальчиком, скончался. Уточняется, что девушка в женскую консультацию до этого не обращалась. Ее доставили в больницу с кровотечением. Девушка находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что двух жителей Крыма заподозрили в удушении молодой девушки. Убитой было всего 23 года. Об исчезновении девушки 22 апреля в соцсетях сообщила ее мать.