«Позитивные тенденции»: Путин рассказал о росте среднемесячных зарплат россиян

Путин: среднемесячные зарплаты россиян за январь выросли на 8,5%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Артем Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, экономика продолжает развиваться.

Среднемесячные зарплаты россиян в реальном выражении за январь выросли на 8,5%. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в рамках своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

При этом реальные располагаемые доходы граждан выросли на 5,4%. Глава государства подчеркнул, что российская экономика демонстрирует положительную и сильную динамику.

«Несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми мы столкнулись за последние годы, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции», — отметил российский лидер.

Это подтверждается и ситуацией на рынке труда: безработица в России остается составляет не более 3% и продолжает снижаться, в том числе среди российской молодежи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как изменится получение зарплаты для российских врачей.