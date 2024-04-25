Фото: Reuters / K FORCE NETWORK / UNITED STATES ARMY HANDOUT

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В Кремле уже отреагировали на такие «посылки» США: западное оружие не поможет киевскому режиму.

Власти Соединенных Штатов отправили Украине свыше 100 дальнобойных ракет ATACMS, соответствующее решение было одобрено президентом США Джо Байденом. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на источники.

«В середине февраля президент Байден тайно одобрил решение об отправке более 100 ракет повышенной дальности, а также большого количества кассетных боеприпасов», — говорится в публикации.

Ракеты передавались в марте в рамках пакета военной помощи на 300 миллионов долларов. Отмечается, что американские власти держали в секрете эти поставки, чтобы об оружии не узнали российские военные.

Прежде стало известно, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. Транш был осуществлен в последние недели. Впервые боевики киевского режима применили эти ракеты утром 17 апреля.

В Вашингтоне уверяют, что Киев не будет использовать ATACMS для ударов по территории России. Однако наш посол в США Анатолий Антонов назвал эти обещания ложью. По его словам, в Белом доме закрывают глаза на очевидные преступления Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности ATACMS изменить ход СВО. По его словам, тайная передача ракет доставит Украине еще больше проблем.

Тем временем Россия продолжает проводить СВО, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины. Оданко страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.