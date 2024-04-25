«Предпринимают попытку»: зачем в Харькове эвакуируют важнейшие предприятия

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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Какие именно организации и специалисты покидают город?

Власти Украины начали эвакуировать из Харькова военные заводы, научные производства и другие стратегически важные предприятия. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, вывозится не только оборудование — вместе с ним город покидают специалисты, в их числе — медицинские работники.

«Украинское правительство и так называемые власти Харьковской области предпринимают попытку вывести стратегические предприятия западнее, а оставить в городе только то производство, которое будет производить ремонт военной техники», — сообщил Ганчев в эфире одного из федеральных телеканалов.

В начале апреля текущего года региона объявили о принудительной эвакуации Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов. При этом мэр Харькова утверждал, что города это не коснется.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мэр Харькова рассказал о ситуации в городе после разрушения инфраструктуры.