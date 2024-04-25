Весомая причина? Почему Ольга Бузова попала в больницу

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что происходит со здоровьем знаменитости?

Ольга Бузова вынуждена временно пропасть с радаров. Известная певица легла в больницу по состоянию здоровья. Таким сообщением она поделилась в своем Telegram-канале.

В подтверждении слов она выложила фотографию и подписала, что какое-то время не будет выходить на связь.

Бузова выложила фото из больничной палаты. Telegram / Бузова / byzovahouse

«Не теряйте меня. Я немного пропаду из Сети. Легла в больницу», — ответила Бузова.

Под постом фанаты писали пожелание здоровья и интересовались состоянием звезды.

«Оля, поправляйся, скорейшего выздоровления тебе, береги себя, пожалуйста»;

«Будем скучать, берегите себя, Ольга Игоревна», — написали поклонники.

Подробностями поделился PR-менеджер певицы Антон Богославский. Он отметил, что у нее будет проходить плановая операция.

Несмотря на то, что селебрити любят обращать на себя внимание с помощью соответствующих фотографий, журналист Денис Сорокин поделился своим мнением в интервью с Teleprogramma.pro. Он уверен, что в случае с Бузовой это не ради хайпа.

Ольга Бузова известна как трудоголик, она работает на износ, участвуя во многих проектах и развивая свою карьеру.

К своему здоровью звезда всегда относилась серьезно, поэтому раз она опубликовала фотографию из больницы, то для госпитализации была важная причина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ольга Бузова впервые попробовала нормально отдохнуть.