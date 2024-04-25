Другие лекарства и новые врачи: в России начнут иначе лечить ОРВИ

Фото: www.globallookpress.com / Reporters

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Соответствующие стандартны приняты Минздравом.

В России утвердили новый стандарт лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Документ, принятый Минздравом РФ, опубликован на портале правовой информации.

Теперь при диагностике ОРВИ консультации могут оказывать не только такие узкие специалисты как инфекционист, кардиолог, невролог, и ЛОР, но и акушер-гинеколог, пульмонолог и гематолог.

Кроме того, из списка необходимых лекарств для лечения заболевания исключили антибиотики. Зато в перечень добавлены другие препараты, в том числе — противовирусные, а также такой инструментальный метод как пульсоксиметрия, которая позволяет определить насыщение крови кислородом.

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