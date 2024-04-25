«Легкомыслие и новый путь»: есть ли будущее у романа Муцениеце и Чуйкова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Знаменитости своим поведением подтвердили, что их связывает нечто большее, чем дружеские отношения. Что же ждет их в будущем?

В последнее время актриса Агата Муцениеце провоцирует публику намеками на роман с телеведущим Иваном Чуйковым: то в своем блоге опубликует романтичные фото с артистом, то они вместе выйдут на красную дорожку, то появятся держащимися за руки на светском мероприятии. Поклонники гадают — неужели бывшая жена Павла Прилучного вновь нашла свое счастье после развода. Таролог Евгения Русинова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, есть ли у звезд шанс на крепкий союз.

Эксперт сделала расклад на отношения Агаты и Ивана и узнала о начале нового серьезного этапа в их судьбе. Но все непросто, заметила она. Диагностика Агаты показала, что у нее «внутренняя слепота» и она устала думать об отношениях, но при этом всегда готова действовать решительно. Муцениеце сейчас находится в напряженном состоянии — она прощается с прошлым.

«Если диагностировать Ивана, то у него старшие арканы. На самом деле какой-то сейчас идет судьбоносный период. <…> Идет оживление энергии. Карта старший аркан, звезда, которая тоже говорит о помощи всевышних», — объясняет таролог.

Также карты говорят о тяжелом труде, от которого почти нет результата. Общую картину специалист видит так: Агата в лице Чуйкова видит новый этап в жизни, а сам Иван пока не думает об отношениях. У телеведущего сейчас много других дел. Его действия в сторону Агаты не имеют романтической подоплеки.

Муцениеце также пока находится на уровне мечтаний о любви, 35-летняя актриса ждет решительных шагов в ее сторону от Чуйкова, но ему пока это не нужно. Поэтому в их отношениях присутствует легкомысленность и неискренность.

«Какие-то уроки люди проходят и не совсем до конца. Поэтому отшельник может означать новый этап. Сказать конкретно, что свадьба будет по картам отшельник, десятка мечей, кольцо фортуны, я не могу. На мой взгляд, у людей будет новый путь. И также про роман — серьезный ли он. Он про легкомыслие, и у этого есть конец», — сообщила Русинова.

Карты тарологу не показали, что Муцениеце и Чуйков сыграют свадьбу.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Прилучный прилюдно унизил супругу Зепюр Брутян.