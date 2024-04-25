Центр автомобильного будущего: в Пекине открылся международный автосалон

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Когда представленные новинки могут появиться на российском рынке?

В столице Поднебесной сегодня можно увидеть автомобили будущего. Там открылся Пекинский автосалон. Именно на нем представлены машины, которые Китай планирует в будущем поставлять на мировые рынки, в том числе, возможно, и на отечественный. Какие тенденции ждут нас в будущем автопрома, выяснил корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Это главный автосалон планеты. Китай стал крупнейшим экспортером автомобилей, поэтому именно к производителям Поднебесной приковано все внимание экспертов, продавцов и покупателей.

Основная тенденция — электрификация. Китайские производители потеснили даже европейцев на их же рынке. Бельгийцы уже покупают азиатские электрокары чаще, чем произведенные на территории Евросоюза. Немцы надеются наверстать упущенное.

«У нас амбиционные задачи. До 2030 года более половины выпущенных машин будут на электротяге», — заявил председатель совета директоров BMW AG Оливер Ципсе.

На экспозиции более тысячи новинок со всего света. Все больше моделей с так называемым последовательным гибридом. И это оптимальный вариант для России: первые 100-150 километров машина едет на аккумуляторах, а потом на бензине. Не надо искать зарядную станцию и высчитывать оставшиеся километры.

«Китайские автомобили являются для россиян самыми доступными в связи с тем, что стоимость их относительно европейских автомобилей недорогая. Конечно, есть там и топовые бренды, но средний автомобиль, который может себе позволить россиянин, конечно же, по сравнению с европейским аналогом, он стоит дешевле», — поделился мнением автоэксперт Кирилл Фроманчук.

Уже летом представленные новинки могут появиться на российском рынке. Как у официальных дилеров, так и продавцов, занимающихся параллельным импортом.

«Человек в китайском автомобиле получает возможность выбирать. Не просто только ездить, но и ездить, с каким цветом салона, с каким цветом подсветки, выбирает уникальные цвета автомобиля, выбирает возможность смотреть кино на одном дисплее, на втором дисплее навигатор, на третьем дисплее видеть, как автомобиль сам передвигается», — рассказал автоэксперт Илья Ушаев.

При этом китайские производители не спешат отказываться от классики — то есть от двигателей внутреннего сгорания. Седаны для первых лиц — по-прежнему на бензине. Правда теперь такие машины стали роскошью из-за таможенных пошлин.

«Если смотреть в долю роста, то электрические автомобили выросли за последнее время в России, но ввиду наших погодных условий и большой территории, мы все же придерживаемся консерватизма. У нас больше продаются бензиновые автомобили», — прокомментировал генеральный директор автосалона Сергей Волохов.

Согласно последней статистике, средняя цена на новые китайские машины в эконом сегменте — от трех до четырех миллионов рублей. Классом повыше — пять-семь миллионов. На топовые модели и комплектации — лимита нет. И огромные суммы дилеры тратят на привлечение клиентов, потому что поднебесные бренды себя не успели зарекомендовать на нашем рынке, а конкурировать друг с другом уже приходится. И в выигрыше от этого — как раз покупатели. Это и беспроцентные рассрочки, допопции в подарок, бесплатные ТО на долгие годы и продление гарантии.