«В ближайшие годы»: Макрон заявил о растущих рисках «гибели Европы»
Макрон: Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленной
Фото: Reuters / Johanna Geron
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Что именно имеет в виду президент Франции?
В ближайшие годы Европа может быть ослаблена и даже рискует «погибнуть». С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Европа в ближайшие годы столкнется с большими рисками быть ослабленной, она может погибнуть», — сказал политик во время своего выступления в Сорбонне.
По его словам, государствам Европейского союза стоит принять изменения мировой парадигмы и «ответить силой, процветанием и гуманизмом» на события, происходящие в регионе. Также Макрон выразил уверенность, что Евросоюз нуждается в новой стратегии развития и при этом вынужден поддерживать свою независимость.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, к чему привели попытки Макрона застать Россию врасплох.