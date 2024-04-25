Как избавиться от второго подбородка: самые действенные способы

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Пластический хирург рассказал, как обрести подтянутое лицо без хирургического вмешательства.

В мире существуют различные способы, которые помогут избавиться от второго подбородка. Пластический хирург и косметолог Андрей Касьянов в интервью с Lenta.ru назвал самые действенные из них.

По словам специалиста, второй подбородок появляется по разным причинам: при наборе или колебании веса, из-за возрастных изменений, строения челюсти или неправильной осанки.

Исправление осанки и контроль правильного положения головы — первый способ в борьбе за идеальные контуры лица. Он больше подходит тем, кто проводит слишком много времени за гаджетами.

Тем, кто имеет второй подборок из-за неправильного строения челюсти, помогут филлеры. Они восстановят пропорции лица.

В борьбе со вторым подбородком придумали аппаратную косметологию. Например, СМАС-лифтинг или липосакция. Эти процедуры направлены на уменьшение жировых клеток, подтяжку мышечного слоя и сокращение кожи лазером или ультразвуком. Касьянов также отметил, что при возрастных изменениях поможет подтяжка шеи и лица.

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