Как избавиться от второго подбородка: самые действенные способы
Хирург Касьянов: правильная осанка избавит от второго подбородка
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
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Пластический хирург рассказал, как обрести подтянутое лицо без хирургического вмешательства.
В мире существуют различные способы, которые помогут избавиться от второго подбородка. Пластический хирург и косметолог Андрей Касьянов в интервью с Lenta.ru назвал самые действенные из них.
По словам специалиста, второй подбородок появляется по разным причинам: при наборе или колебании веса, из-за возрастных изменений, строения челюсти или неправильной осанки.
Исправление осанки и контроль правильного положения головы — первый способ в борьбе за идеальные контуры лица. Он больше подходит тем, кто проводит слишком много времени за гаджетами.
Тем, кто имеет второй подборок из-за неправильного строения челюсти, помогут филлеры. Они восстановят пропорции лица.
В борьбе со вторым подбородком придумали аппаратную косметологию. Например, СМАС-лифтинг или липосакция. Эти процедуры направлены на уменьшение жировых клеток, подтяжку мышечного слоя и сокращение кожи лазером или ультразвуком. Касьянов также отметил, что при возрастных изменениях поможет подтяжка шеи и лица.
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