Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение собственного же дела

Блогер Ивлеева не пришла в суд на рассмотрение протокола о дискредитации армии

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Скандальный блогер все равно была оштрафована за дискредитацию ВС РФ.

Блогер Анастасия Ивлеева пропустила заседание суда, где рассматривался составленный против нее административный протокол о дискредитации Вооруженных сил России.

Отсутствие на заседании блогеру не помогло, она все равно была оштрафована на 50 тысяч рублей.

В середине апреля в отношении Ивлеевой составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ.

По информации источника 5-tv.ru, поводом стали посты блогера в одной из соцсетей, где она демонстрировала свою позицию против спецоперации на Украине. В суде сегодня адвокат заявил, что речь шла о публикациях двухлетней давности.

Подобный шлейф из неудач преследует Ивлееву со скандала, связанным с «головой вечеринкой» в конце прошлого года. Под удар попали и другие участники мероприятия.

Ранее 5-tv.ru писал, что возможная причина составления протокола — деятельность блогера в социальных сетях.