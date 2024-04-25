Захарова указала на обнародование Ереминым сведений об охоте ВСУ за журналистами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Военкор «Известий», к сожалению, тоже стал жертвой националистов. Он погиб в зоне СВО при подготовке репортажа.

Журналисты объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ, комментируя гибель военкора «Известий» Семена Еремина. Он получил смертельное ранение в результате намеренного, повторного сброса снаряда с украинского беспилотника, указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Семен Еремин на протяжении многих лет работал в горячих точках, он всегда добросовестно и честно относился к профессии журналиста.

«Именно Еремин обнародовал документальные свидетельства того, что российские корреспонденты на передовой были объявлены в ВСУ приоритетными целями для уничтожения», — заявила представитель МИД РФ на брифинге.

Журналист погиб при подготовке репортажа в зоне СВО области 19 апреля, ему было 42 года. Он получил смертельное ранение при атаке украинского FPV-дрона. Корреспондента «Известий» похоронили на Троекуровском кладбище.

В СК России также указали, что Еремин погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.