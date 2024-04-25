Фото: Zuma / ТАСС

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Следственный комитет России аналогичное решение принял в отношении других бывших украинских чиновников, которые совершили преступления в ЛНР и ДНР.

Следственный комитет России предъявил обвинения бывшему главе МИД Украины Павлу Климкину за совершение обстрелов и других преступлений в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале по итогам совещания председателя СКР Александра Бастрыкина в Мариуполе.

Также обвинения предъявлены экс-спикеру Верховной рады Владимиру Гройсману и бывшему министру информационной политики Украины Юрию Стецю.

«Будучи членами Совета национальной безопасности и обороны Украины они поддержали решение о проведении на Донбассе так называемой АТО и приняли участие в руководстве операцией. В результате их преступных действий ранены и погибли 582 человека, в том числе 16 детей», — говорится в сообщении.

Следком принимает меры к их розыску и аресту. Кроме того, в ходе совещания были расследованы уголовные дела в отношении наемников из США Деве Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, а также Эйреса Марка Джона из Великобритании и Куэста Хьюго Джулиана из Франции.

«У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников (в том числе 816 из США, 719 из Канады, 694 из Великобритании и 712 из Грузии)», — добавили в ведомстве.

Спецоперация России на Украине и атаки ВСУ на мирные регионы

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России, используя беспилотники и ракеты.

Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Стамбуле 29 марта 2022-го. Процесс продолжался на протяжении трех часов, однако стороны не пришли к соглашению.

После Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что командир ВСУ Евгений Булацик заочно осужден на 18 лет за атаку нефтебазы под Брянском. В конце апреля 2022 года он отдал незаконный приказ боевикам сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию.