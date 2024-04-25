Четверо детей остались сиротами после атаки боевиков ВСУ на Запорожскую область

Фото: www.globallookpress.com / Andriy Andriyenko

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Вражеские беспилотники безжалостно атаковали село Новокарловка.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали с применением беспилотников Запорожскую область, в результате чего погибли мужчина и женщина. Произошло все в селе Новокарловка Пологовского района, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей», — написал он.

На месте происшествия работают оперативный службы. Балицкий распорядился, чтобы о детях позаботились, им оказывается социальная и психологическая помощь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД предложило оборудовать детские лагеря в России укрытиями от беспилотников. В министерстве указали на возрастающую вероятность риска травмирования ребятишек.