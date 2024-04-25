«Станут целью»: МИД России пообещал ответ на размещение ядерных объектов в Польше

Рябков: Россия ударит по ядерным объектам НАТО в случае их появления в Польше

Фото: Depositphotos / boggy22

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Приближение совместных ядерных миссий стран-участниц НАТО к границам РФ обостряет угрозы.

Ядерные объекты стран-участниц Североатлантического альянса в случае их постоянного размещения в Польше станут военной целью для России. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с ТАСС.

Он добавил, что расширение практики совместных ядерных миссий альянса имеет дестабилизирующий и угрожающий характер. Приближение таких объектов к границам России создает опасность для страны. А что уж говорить об их постоянном размещении, подчеркнул замминистра.

«Все те политики, которые сейчас по собственным причинам упоенно обсуждают в Польше и за ее пределами такую схему, должны понять: сдвиги в этом направлении безопасности Польше не добавят, а уж соответствующие объекты точно станут целью. И в нашем военном планировании они будут на переднем плане», — сказал Рябков.

Обсуждение ядерных объектов блока в Польше — это развивающаяся история. Москва следит за тем, как Варшава «обрабатывает в своем внутреннем дискурсе» данную тему.

На днях президент Польши Анджей Дуда заявил о готовности республики разместить на своей территории американское ядерное оружие в рамках программы Nuclear Sharing. Данный вопрос обсуждается с США. Пока по этому поводу никаких решений не принято. Кремль, в свою очередь, предупредил об ответе в случае реализации задумки Варшавы. Российские военные будут анализировать ситуацию.

Кроме того, Дуда указывал на укрепление Россией Калининградской области с военной точки зрения. Он напомнил о переброске ядерного оружия в Белоруссию.

К слову, накануне, 25 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил размещение ядерного оружия России и США. Москва передала Минску еще в 2023 году ЯО. Лукашенко заявлял, что боеголовки не пойдут в ход. Запад недоволен размещением российского оружия в Белоруссии. И это при условии, что, как напомнил Лукашенко, тактическое ЯО Америки на данный момент находится в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО высказались о возможной войне с Россией. Генсек блока Йенс Столтенберг пообещал обеспечивать безопасность стран — участниц альянса.