Арестован третий фигурант дела экс-замминистра обороны РФ Иванова

Фото, видео: Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Следствие обвиняет его в даче взятки. Что еще о нем известно?

В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова появился третий фигурант, судом он уже заключен под стражу. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, некий Александр Фомин причастен к делу о взятке, в частности, он обвиняется в ее даче. На этом основании суд отправил мужчину в СИЗО на два месяца, до 23 июня текущего года.

Указывается, что Фомин мог быть в доверительных отношениях с Ивановым и другим фигурантом дела Сергеем Бородиным, ранее также арестованным. Следователи считают, что новый обвиняемый оказывал своим «товарищам» услуги по освобождению от оплаты работ, связанных с ремонтом и реконструкцией зданий. Кроме того, Фомин мог способствовать в получении взятки Ивановым.

Экс-замминистра обороны России Тимур Иванов был задержан 23 апреля. Уже на следующий день суд в Москве принял решение об его аресте сроком на два месяца. При этом мера пресечения была избрана и Сергею Бородину, который, по версии следствия, также находился в преступном сговоре.

От должности заместителя министра обороны Иванов был остранен 24 апреля по решению главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Известно, что Иванов в 2019 году задекларировал семь квартир и девять транспортных средств, находящихся в собственности его семьи. У него — 12 объектов недвижимости: две квартиры, принадлежащие лично ему, еще две записаны на супругу и три — на ребенка. Стоит отметить, что одна жилплощадь находится в Мексике.

В списке транспортных средств чиновника и его семьи: мотоциклы М72, Triumph Harley-Davidson, автомобили Chevrolet Suburban и Mercedes-Benz, Bentley Continental, Aston Martin и Hummer H2, а также грузовик Ford Transit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве наложил арест на активы Тимура Иванова.