Фото: www.globallookpress.com / Russian Embassy in the USA

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Остается только верить, что когда-то американцы вспомнят заветы героев времен ВОВ и осознают важность мемориала, к которому они не подпускают российских дипломатов.

Власти Соединенных Штатов уже третий год подряд запрещают российским дипломатам провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском кладбище в Вашингтоне. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в беседе с журналистами.

«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке „Дух Эльбы“ на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Мы это делали совместно с друзьями из стран СНГ», — сказал он.

Заявление сделано по случаю годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба, которая произошла 25 апреля 1945 года и увенчала разгром нацистской Германии. Как отметил Антонов, у СССР и Штатов в то время были совершенно разные представления об устройстве жизни. При этом страны смогли перешагнуть «через обиды и комплексы», когда над миром нависла угроза коричневой чумы. Нельзя допустить, чтобы прежние ошибки повторились, сегодня долг России — искоренить «фашистскую заразу, давшую мощные побеги на Украине и в ряде европейских государств».

«Хочется верить, что рано или поздно в Вашингтоне вспомнят заветы героического поколения и осознают важность „Духа Эльбы“ как основы для равноправных и взаимовыгодных отношений», — заявил Антонов.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.