«Разрешаю им делать вообще все»: Волочкова рассказала об отношениях дочери с бойфрендом

Волочкова заявила, что разрешает дочери и ее бойфренду делать все в ее доме

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Балерина призналась, что выделила наследнице особую комнату у себя дома.

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова поделилась об успехах своей дочери в программе на одном из федеральных каналов. Она была потрясена, насколько Ариадна продвинулась в своей карьере и учебе.

Несмотря на то, что ее единственная дочь живет именно с отцом, она регулярно покидает его дом ради встречи со своей матерью. Волочкова для этого выделила ей даже отдельную «взрослую белую комнату», куда она приходит вместе со своим избранником Евгением.

«Ариша с Женей приезжают в наш дом. Мы делимся самым сокровенным. Я разрешаю им делать вообще все!» — радостно рассказывает знаменитая балерина.

Звезда была ослеплена успехами в учебе и карьере своей 18-летней дочери — сейчас она учится на филологическом факультете, увлечена историей, уже написала не менее 250 стихотворений на трех разных языках. Более того, Ариадна уже преподает в формате онлайн два языка — английский и французский. Она также совмещает учебу с работой в студии дубляжа фильмов и анимации — у нее «очень известный педагог», отмечает Волочкова.

«Когда она показала мне свои работы, я была потрясена!» — заявила звезда.

Еще больше радуется 48-летняя балерина поэтическим вечерам со своей дочерью. Она уверена, что Ариадна очень талантлива, что сближает их обоих. Однако дочь не готова публично поделиться своими стихами, только лично со своей матерью.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Анастасии Волочковой хочет найти собственный путь, никак не связанный со звездной деятельностью матери — фанаты балерины ее только раздражают.