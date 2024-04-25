«Закручивания гаек не будет»: Матвиенко назвала невозможным возвращение тоталитаризма в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Эмоциональные высказывания, призывающие ужесточить законодательство России, недопустимы, считает спикер СФ.

Власти России не планируют ужесточать государственную политику после теракта в «Крокус Сити Холле» — наша страна не вернется к тоталитаризму. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки», — сказала она.

Матвиенко указала на «невозможность и недопустимость» возвращение тоталитаризма в России. В истории страны уже есть такой опыт, а после него ушло много времени на восстановление.

Высказывания о том, что нужно ужесточить законодательство России на фоне произошедшего теракта в «Крокусе», Матвиенко также считает недопустимыми, ведь под давлением и эмоциями нельзя принимать важные государственные решения.

«Мы должны создать свободные условия для развития экономики, для малого и среднего бизнеса, для творческой интеллигенции и так далее. Так что не беспокойтесь, закручивания гаек не будет», — добавила спикер СФ.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций. По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Предполагаемые исполнители теракта были задержаны российскими спецслужбами в Брянской области. В конце марта четверо исполнителей теракта в «Крокусе» были внесены в реестр террористов, а недавно этот список пополнился именами еще семи фигурантов дела.

Правоохранители и сегодня занимаются расследованием уголовного дела. Как отмечали в СК, картина произошедшего собирается буквально по крупицам. Уже удалось установить 11 человек, которые так или иначе могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росфинмониторинг заявил о связи теракта в «Крокусе» с международной пособнической сетью. Предполагаемые преступники, безжалостно убивавшие ни в чем неповинных людей, были обеспечены всем необходимым.