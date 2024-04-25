Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Он показал свою эффективность и безопасность в ходе испытаний.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева. По результатам клинических испытаний он показал высокий профиль эффективности и безопасности», — указывается в релизе.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила этому препарату международное непатентованное наименование сенипрутуг. Разработали его российские ученые совместно с фармацевтической компанией BIOCAD.

Болезнь Бехтерева — это хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Из-за этого в позвоночнике появляется боль и скованность, что может привести к ограничениям в подвижности. Препарат, зарегистрированный Минздравом, позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав России зарегистрировал препарат для борьбы с устойчивостью к антибиотикам. Ожидается, что он поможет в лечении бактериальных инфекций, которые возникли после выработанной устойчивости организма к антибиотикам. Препарат разработан национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи.