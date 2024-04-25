Зураб Церетели написал картину на открытии собственной выставки

Фото, видео: 5-tv.ru

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Художник также пообщался с журналистами и рассказал, что его вдохновляет.

Состоялся закрытый показ выставки «Солнечный сад», посвященной 90-летию художника Зураба Церетели. Он прошел в Московском музее современного искусства на Петровке, который и основал мастер.

Творец лично появился на церемонии и под конец мероприятия начал писать картину перед собравшейся публикой. Художник также пообщался с журналистами и рассказал, что его вдохновляет.

«Надо, чтобы россияне, дети держали карандаш и любили свою землю, тогда богатство будет! Так было и раньше. И потому гиганты-художники были в России», — сказал мастер.

Сотрудники музея рассказали, что картина еще не дописана. Церетели планирует вскоре посетить культурное заведение повторно, чтобы закончить работу.

На выставке представлены около 300 работ художника. Многие их них выполнены в разных техниках. Для широкой публики выставка откроет свои двери 26 апреля.

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