Вильфанд спрогнозировал июньскую погоду в Москве в ближайшие дни

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Жители столицы смогут наконец ощутить приближение лета.

В следующие два дня жители Москвы смогут пройти ускоренную подготовку к лету — в столице ожидается по-июньски теплая погода. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как отметил метеоролог, потепление в Москву принесет южный ветер. В результате в ночь на четверг, 25 апреля, температура воздуха прогреется до 7-9 градусов выше нуля, а днем столбики термометров уже доберутся до отметки в 20-22 градуса.

В пятницу, 26 апреля, ожидаются еще более летние показатели — ночью 10-12 градусов, а днем — 20-22 градуса. Вильфанд также предупредил, что палящего солнца можно не ждать.

В ближайшие дни небо над столицей затянут облака, возможны кратковременные осадки. В пятницу, 26 апреля, в Москве и области могут прогреметь грозы.

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