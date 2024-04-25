Путешествие в науку: в Чечне набирает популярность новое направление туризма

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Гостям республики с гордостью демонстрируют достижения ученых. Но каких именно?

В Чеченской Республике набирает популярность новое направление туризма. Помимо природных красот и архитектурных памятников — гостям региона с гордостью демонстрируют достижения науки. Ученые работают над самым широким кругом задач, но в центре внимания — вопросы экологии. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров встретился со специалистами и убедился в актуальности разработок.

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Для ученых этот дрон — главный сканер экологической обстановки. Каждый день он проводит разведку и фиксирует, как меняется травяной покров в радиусе нескольких километров.

«Дрон работает полностью автоматически. От взлета и до посадки на автопилоте», — говорит корреспондент.

Искусственный интеллект обрабатывает и анализирует данные. В том числе полученные и прибором «Эдиковарианс». Стоит такой — 32 миллиона рублей, но для ученых бесценен.

В горах тоже есть экологические проблемы — одну из них провоцирует домашний скот, который выщипывает траву на склонах и со временем превращает их в выжженную пустыню.

Это поможет в будущем контролировать проблему вредных выбросов. Еще один способ — растить рекордсменов по поглощению углекислого газа, как в этой горной теплице.

В лабораториях ЧГУ уже нашли решение проблемы с СО2. Исследования местных ученых доказали, что лучше всех с вредными выхлопами борется Павловния — дерево родом из Китая.

Целые леса Павловнии могут появиться уже скоро, и это есть в планах. По сравнению с другими растениями, Павловния имеет еще один плюс — она очень быстро растет. За год это дерево может подняться на три-четыре метра. Благодаря специальной питательной среде эти гибриды из пробирок могут выдерживать тяжелый климат. И даже если климат на планете станет невозможен для роста фруктов и овощей — производить их смогут ученые в лабораториях.

Чтобы получать тепло и энергию, совсем необязательно загрязнять выбросами планету. Именно в Чеченской Республике работает первая в стране геотермальная станция. Горячая вода из недр уже отапливает дома местных жителей.

Свои открытия и разработки ученые планируют распространять по всей России. Этот опыт будет актуален в самых разных уголках нашей страны.