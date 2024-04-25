Фото, видео: www.globallookpress.com / Kristof Van Accom; 5-tv.ru

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Учат на Западе тех, кто даже не имеет серьезного опыта управления самолетами.

Французская газета Le Monde написала, что украинские пилоты для истребителей F-16 будут подготовлены не раньше конца года или даже начала 2025-го.

Причем речь идет всего о десяти боевиках, у которых нет серьезного опыта управления самолетами. Так, шестеро никогда не летали на истребителях, а оставшиеся четверо садились за штурвал лишь учебных моделей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.