В России создадут серию плавучих дронов для подрыва мостов

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Многие беспилотники этой линейки уже готовы.

Линейку специальных ударных плавучих дронов разрабатывают в России для подрыва мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.

Дроны-камикадзе смогут работать в реках, озерах и даже в прибрежных морских районах. Сейчас создаются несколько аппаратов — и все они отличаются массой боевой части и дальностью плавания.

Многие дроны уже готовы и ждут испытаний. Также некоторая часть находится еще в разработке.

Аппараты смогут действовать на поверхности воды и под ней — они способно самостоятельно менять глубину. Новые дроны поступят на вооружение инженерных войск.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия наращивает темп в производстве техники. Оборонная промышленность обеспечена заказами на годы вперед — речь идет и поставках вооружений в действующую армию и пополнении стратегических запасов после завершения специальной военной операции.