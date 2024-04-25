В России создадут серию плавучих дронов для подрыва мостов
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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Многие беспилотники этой линейки уже готовы.
Линейку специальных ударных плавучих дронов разрабатывают в России для подрыва мостов, понтонных переправ, плотин и гидроэлектростанций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны.
Дроны-камикадзе смогут работать в реках, озерах и даже в прибрежных морских районах. Сейчас создаются несколько аппаратов — и все они отличаются массой боевой части и дальностью плавания.
Многие дроны уже готовы и ждут испытаний. Также некоторая часть находится еще в разработке.
Аппараты смогут действовать на поверхности воды и под ней — они способно самостоятельно менять глубину. Новые дроны поступят на вооружение инженерных войск.
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