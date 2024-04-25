«Не пересылайте»: мошенники втянули Волочкову в неприятную историю
Балерина Волочкова сообщила о взломе ее Telegram-канала
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Артистка предупредила фанатов об орудующих от ее имени злоумышленниках.
Не одно, так другое недоразумение позволяет публике помнить про балерину Анастасию Волочкову. На этот раз ее Telegram-канал взломали неизвестные, организовав сбор средств для «бойцов СВО», пишет 7Дней.ru.
Утром 24 апреля в аккаунте танцовщицы появилось объявление о сборе средств «для нуждающихся из зоны спецоперации». В тексте было сказано, что сама балерина якобы уже отдала на благотворительные нужды миллион рублей.
От ее лица аферисты также призывали всех переводить деньги и криптовалюту на указанные счета. Звезда быстро заметила нежелательную активность и тут же предупредила фолловеров.
«Меня взломали! Не пересылайте деньги! Я никому ничего не отправляла!» — написала Волочкова.
Однако подписчики не пошли на поводу мошенников. Их смутил фрагмент про криптовалюту, что в конечном счете спасло их кошельки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему дочь Ариадна не хочет ассоциироваться с Волочковой.