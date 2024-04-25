Брухуновой «порвали директ» после признания о тяжелом заболевании

Фото: Instagram* / bruhunova

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Звезда пожаловалась на свое состояние, а фанаты щедро поделились с ней рекомендациями.

Молодая жена комика Евгения Петросяна, блогер Татьяна Брухунова, устав от бестактного вмешательства поклонников в ее личные дела, решила раз и навсегда закрыть тему проблем со здоровьем.

Все началось с публикации в блоге селебрити. Она сфотографировала градусник, показывавший низкую для человека температуру в 34,8 градуса.

Пожаловалась, но никак не ожидала, что смартфон с этого момента начнет превращаться в хранилище схем лечения от заботливых подписчиков — от таблеток до заговоров. Непрошенные советы Брухунова на дух не переносит, и, чтобы закрыть тему и остановить поток писем, она решила раскрыть свой диагноз.

Как отмечается в материале 7Дней.ru, звезда попросила ее не жалеть. Она призвала фолловеров прекратить присылать ей сомнительные рекомендации и выдавать их за панацею.

«Вы порвали мой директ со своими диагнозами, рецептами. Я много раз говорила, что я очень этого не люблю. Почему у меня такая низкая температура? У меня очень сильная в этом году аллергия, но дело не только в ней. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание. Я принимаю ряд антибиотиков, делаю разные процедуры. Я обязательно выздоровею, никуда не денусь», — заявила жена юмориста.

Брухунова призналась, что страдает от недугов уже несколько лет, но пока побороть симптомы не удалось. Тем не менее, она полностью доверяет своим врачам, следует их рекомендациям, а потому не испытывает потребности в диагностике через интернет.

Петросян и Брухунова на протяжении нескольких месяцев скрывали от широкой публики факт рождения второго ребенка. А затем блогер просто предстала на очередном фото в соцсетях с грудным малышом на руках.

Девочку назвали Матильдой. Пара также воспитывает сына Вагана, ему сейчас четыре года.

Пользователи сомневаются, что крошку выносила сама Брухунова. Они подозревают ее в тайном контракте с суррогатной мамой, однако звездные родители это категорически отвергают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Брухунова случайно выдала тайну появления дочери на свет.

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