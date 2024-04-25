Россия нанесла около десяти высокоточных ударов по Украине за сутки

Фото, видео: Zuma\TASS /ТАСС ; 5-tv.ru

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Никто из гражданских не погиб и не пострадал.

За минувшие сутки наши военные нанесли около десятка высокоточных ударов по критической инфраструктуре Украины. Ночью сирены звучали сразу в шести областях Незалежной, но, пожалуй, самые серьезные повреждения были нанесены в Одесской области.

Местные жители размещают в сетях последствия ударов, поясняя, что ракеты поразили ремонтную базу и воинскую часть. Особо отмечается, что никто из гражданских не погиб и не пострадал.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.