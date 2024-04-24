Дуров анонсировал введение ограничений в Telegram для украинцев

Фото: www.globallookpress.com / Aloisio Mauricio

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Разработчикам приходится выполнять требования компании Apple.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что по требованию компании Apple украинским пользователям могут ограничить возможность читать новостные каналы.

«Что касается каналов с новостями и пропагандой, мы получили официальные письма от Apple, из-за которых определенные изменения становятся неизбежными, как минимум для людей, которые используют Telegram на iPhone с украинскими сим-картами», — заявил предприниматель.

Он отметил, что разработчики Telegram обязаны следовать правилам, установленным App Store, чтобы мессенджер оставался доступным для скачивания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Павел Дуров больше не приезжает в США. Оказалось, что службы безопасности страны проявляли нездоровый интерес к миллиардеру.

Дуров сообщал, что в его последний визит в США американские спецслужбы пытались тайно заставить разработчика работать на них, а именно предоставить инструменты для расшифровки сообщений в Telegram.