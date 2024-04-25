Похоронившая четыре года назад дочь ведущая Фазлиева снова потеряла ребенка

Фото: Instagram* / aidatnv

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При этом знаменитость мечтает стать матерью в будущем.

Телеведущая из Татарстана Эльвира Фазлиева, четыре года назад похоронившая маленькую дочь Аиду, снова потеряла ребенка. Этой зимой она узнала о беременности и с тех пор жила мечтой снова стать мамой.

Но счастливое ожидание неожиданно оборвалось. Об очередной болезненной утрате Фазлиева рассказала поклонникам в личном блоге.

Несколько недель назад она попала в больницу. Тогда она еще не была готова делиться подробностями, сил набралась только сейчас.

«В конце января я узнала, что беременна. Я была на седьмом небе от счастья! Но, к сожалению, оно продлилось недолго. Через месяц после радостной новости я вновь испытала боль потери. Врачи сообщили, что сердце малыша больше не бьется. В больнице я лежала по этой причине (и сейчас с осложнениями)», — призналась звезда.

Как отметила телеведущая, ее способом прожить горе стал блог. Она делится переживаниями с подписчиками, и это касается не только ее собственного здоровья.

Вместе с Фазлиевой 16 тысяч фолловеров прощались с ее погибшей дочерью Аидой. Поддерживали, сочувствовали — и так помогали постепенно возвращаться к жизни после трагедии.

Девочке было четыре года, ее не стало в результате несчастного случая. На малышку упало дерево во время урагана.

Семья Фазлиевой распалась, с отцом Аиды она разошлась. Теледива, оправившись, решила снова стать мамой и запланировала ЭКО, но бывший муж был категорически против.

«Моя очередь уже подошла. Более того, у меня есть эмбрион. Знаем, что девочка. Но папа готов ее уничтожить, не отдает мне ее. Я умоляю его не делать этого. Денег у него не прошу, говорю, что сама все сделаю, он ее никогда не увидит. Но он готов дать команду утилизировать эмбрион. Вы даже не представляете, как из-за этого разрывается мое сердце!» — делилась знаменитость.

Многие поклонники считают Фазлиеву примером мужественности. Они вдохновляются женщиной, которая изо всех сил старается наладить жизнь после трагедии, и вместе с ней верят в неминуемость заслуженного счастья.

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