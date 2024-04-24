В США отметили стремление Китая унизить Блинкена во время официального визита

Фото: Reuters / Remo Casilli

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Какими сигналами обмениваются Пекин и Вашингтон?

Китай, судя по всему, решил поставить главу Госдепа Энтони Блинкена на место в ходе визита в страну. Об этом 5-tv.ru заявил американский политолог Гарланд Никсон.

«Я думаю, что главная цель визита госсекретаря Блинкенса в Китай — создать предлог для усиления санкций против Китая. Конечно, администрация (Джо) Байдена сейчас заявляет, что собирается поговорить с Китаем и сделать ему замечание по поводу поддержки России в специальной военной операции, но я думаю, что Китай понимает, что это всего лишь предлог, что если на самом деле Китай скажет: „Да, мы согласны“, то через несколько месяцев США придумают другой повод для введения санкций против Китая», — отметил специалист.

Китайцы, убежден Никсон, чаще остальных используют дипломатический протокол для того, чтобы делать политические заявления. Встречаясь с американскими официальными лицами, добавил политолог, они, как правило, направляют их в ту часть страны, которая традиционно не является желанным местом для представителей дружественных стран.

Власти Китая, продолжил Никсон, склонны использовать для таких встреч чиновников более низкого ранга, чтобы продемонстрировать, что они не собираются оказывать дипломатическое уважение американским официальным лицам из-за аналогичного отношения к ним самим. Блинкен, действуя в конфронтационной манере, понимает это, а потому Поднебесная вправе не оказывать ему должного уважения, убежден политолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что США угрожают Китаю отключением от мировой финансовой системы.