«Панкер» назвал безобразием инцидент с осквернением могилы Горшка

Фото, видео: 5-tv.ru

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Неизвестные хулиганы разбросали цветы и нарисовали на кладбище нацистский символ.

Инцидент с осквернением могилы звезды группы «Король и Шут» Горшка (Михаила Горшенева) является безобразием. Об этом 5-tv.ru заявил продюсер Игорь «Панкер» Гудков.

К сожалению, такое происходит на могилах многих известных людей, которые привлекают большое количество внимания молодежи, констатировал он.

«Такие вещи случаются во всем мире. Но мне кажется, что здесь должны за порядком следить работники кладбища. Это государственное предприятие, которое должно закрываться, на которое приходят люди», — сказал продюсер.

Гудков считает, что именно работники кладбища должны следить за чистотой и безопасностью. В данном месте необходимо установить видеокамеры, убежден он.

Благодаря ним сотрудники смогут сразу обнаружить вандалов и вызвать полицию. Все виновные должны быть наказаны, считает Гудков.

Фанаты группы «Король и Шут» прежде пожаловались на осквернение могилы Горшенева в Петербурге. Неизвестные хулиганы разбросали цветы и разрисовали портреты нацистским символом.

Неравнодушные граждане даже создали петицию, чтобы власти обратили внимание на инцидент на Богословском кладбище. На данный момент могилу музыканта привели в порядок.