Суд в России заочно арестовал Каспарова* и Гудкова*

Фото: Lino Mirgeler/ ТАСС

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Оба в настоящее время скрываются от правосудия за границей.

Суд в Сыктывкаре заочно арестовал шахматиста Гарри Каспарова* и экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова*. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Постановлениями суда обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — говорится в сообщении.

Каспаров и Гудков обвиняются в создании и участии в террористическом сообществе. Дело было возбуждено по материалам управления Федеральной службы безопасности России по Республике Коми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Их заявления в дальнейшем будут направлены президенту страны Майе Санду.

В конце января музыкантов задержали на Пхукете после проведения концерта без разрешения на работу. Коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд, поэтому они улетели в Израиль.

* признаны в России иноагентами, внесены в реестр террористов и экстремистов.