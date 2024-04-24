ФСБ рассекретила документы о событиях в Крыму в годы ВОВ

Фото: © РИА Новости / Алексей Межуев

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Полуостров в течение почти двух лет находился под оккупацией фашистов.

В Крыму впервые рассекречены трофейные документы немецких комендатур времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

В ведомстве уточняют, что речь идет об уникальном комплексе документальным материалов о действиях фашистов на полуострове в период оккупации его Германией.

В том числе, отношении немецких фашистов к местному населению, которое было направлено, в первую очередь, на его усмирение, а также разграбление культурных и материальных ценностей. В архивах зафиксированы факты отправки крымчан в Германию в качестве бесплатной рабочей силы.

«Обязательными требованиями немецких военных властей были запрет на самовольный переезд и передвижение крымчан, требования сообщения в органы местной власти о местонахождении партизан и связанных с ними лиц и другие ограничения прав и свобод», — говорится в сообщении.

Как подчеркивает представитель УФСБ Игорь Верешков, рассекреченные документы содержат неизвестные прежде факты о действиях фашистов и несут огромную историческую ценность.

Крымский полуостров был оккупирован Германией в июле 1942 года и освобожден в 1944-м. За эти годы фашисты уничтожили более 130 тысяч человек, еще 85 тысяч были угнаны в рабство.

На протяжении всего периода оккупации в Крыму с фашистами сражались более шести отрядов советских партизан. А оборона Севастополя и битва за Крым вошли в историю как одни из самых кровопролитных и одновременно героических страниц времен Великой Отечественной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ рассекретила архивный документ о деятельности «Смерш» в 1944 году.