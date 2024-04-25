Комары в России начали переносить 47 новых вирусов

Фото: www.globallookpress.com / Ulrich Niehoff

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Эти насекомые оказались более коварными, чем многие думали.

Комары начали переносить почти 50 новых вирусов. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 — в клещах. Мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», — сказала она на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ведомство в рамках системы противодействия инфекциям «Санитарный щит» занимается изучением вирусного пейзажа в стране, «этого никто раньше не делал», подчеркнула Попова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что малярия — не единственное заболевание, которое переносят кровососущие насекомые. Среди других опасностей — желтая лихорадка, которая может привести к развитию желтухи и кровотечений, а также лихорадка Зика.

Она особенно опасна для беременных, так как приводит к выкидышам и преждевременным родам, а у младенцев — к аномалиям центральной нервной системы и микроцефалии.