Байден подписал закон о дополнительной военной помощи Украине

Фото: Reuters / Kevin Lamarque

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США хотят возобновить поставки оружия киевскому режиму в ближайшие несколько часов.

Президент США Джо Байден подписал закон о предоставлении дополнительной финансовой помощи Украине. Об этом американский лидер объявил во время своего телеобращения к нации.

«Я только что подписал законопроект по национальной безопасности, который был принят в выходные палатой представителей и утвержден сенатом вчера, он сделает Америку и мир более безопасным и продолжит лидерство Америки в мире, все знают об этом», — сказал Байден.

По его словам, США возобновят поставки оружия на Украину в ближайшие несколько часов.

Прежде пакет финансовой помощи Украине, а также поддержки Израиля и Тайваня, получил одобрение в Конгрессе. Речь идет, в том числе, о 61 миллиарде долларов, которые будут выделены киевскому режиму.

Часть из этих денег предоставляется не безвозмездно, а в кредит. При этом непосредственно на военные нужды будет потрачено куда меньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что для чего США выделили миллиарды Украине на самом деле.