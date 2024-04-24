«Депортация пушечного мяса»: сотни украинцев заблокировали паспортный пункт в Варшаве

Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

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Какие требования выдвигают митингующие?

Около 300 украинских мужчин заблокировали сервис одного из паспортных пунктов в Варшаве, требуя выдать им загранпаспорта. Об этом сообщает RMF24.

По сообщениям польских СМИ, украинцы буквально штурмуют сервис и отказываются покидать его, пока не получат документы.

«Несмотря на то, что они получили ранее уведомление о готовности документов к выдаче, сотрудники пункта прекратили работу», — говорится в материале.

На место приезжали правоохранители, но просто побеседовали с митингующими и какие-либо действия предпринимать не стали.

Стоит отметить, что выдача документов украинцам в Польше была ограничена еще накануне. Сперва местные чиновники ссылались на технический сбой, однако после все же признались, что такие требования выдвинул Киев согласно принятому закону об ужесточении мобилизации.

«Они хотят, чтобы сын отправился на Украину в качестве пушечного мяса. Депортируют его и все», — заявила мать 18-летнего украинца журналистам.

Запрет на оказание консульских услуг начал действовать 23 апреля до получения разъяснений. Теперь военнообязанные смогут получить консультации только при оформлении удостоверений личности для возвращения обратно на Украину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада.