Урок физкультуры закончился трагически: в Асбесте школьник умер на занятии

В Асбесте школьник умер во время урока физкультуры

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

В одной из школ Асбеста мальчик умер во время урока физической культуры. Представители прокуратуры Свердловской области сообщили в Telegram-канале, что начата проверка по факту произошедшего.

Представители правоохранительных органов сообщили, что около 10 часов утра среды, 24 апреля, ребенок во время занятия почувствовал себя нехорошо. Сначала он сел на лавочку, а после потерял сознание.

Учитель незамедлительно оказал ему первую медицинскую помощь, но спасти парня не удалось. Он скончался на руках у бригады скорой помощи еще до прибытия в больницу.

Прокуратура начала проверку фактов произошедшего. В ходе следствия они планируют установить причину смерти школьника и соблюдение всех необходимых мер педагогом.

В случае обнаружения противоправных действий, ответственные лица понесут наказание, предусмотренное законодательством Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Санкт-Петербурге молодой человек жестоко зарезал свою жену.