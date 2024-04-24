Hugo Аdios: популярный бренд одежды объявил об уходе из России

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Кто станет новым владельцем компании?

Немецкий производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss собирается продать свой российский бизнес. По данным РИА Новости, новым владельцем подразделения станет «Стокманн».

«Мы можем подтвердить, что компания HUGO BOSS достигла соглашения о продаже своей русской дочерней компании Stockmann, давнему оптовому партнеру компании в России», — сообщили в компании.

Ожидается, что сделка пройдет во второй половине 2024 года. Прежде ее должны одобрить европейские надзорные органы.

По словам замглавы Минпромторга России Виктора Евтухова, российская правительственная комиссия по иностранным инвестициям сделку уже одобрила. Как сообщает «Интерфакс», одним из условий было сохранение всех рабочих мест.

Hugo Boss — немецкая компания-производитель модной одежды, которая существует с 1924 года. В 2022 году в России насчитывалось 19 фирменных магазинов Hugo Boss — в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

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