«Ищет мужчину-пластыря»: почему Муцениеце тянет на «плохих парней» типа Кологривого

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какие психологические особенности есть у артистки?

В последнее время в сети стало появляться много информации про романтическую связь актеров Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце. Пикантной ситуацию делает то, что он был женат в тот момент на артистке Александрине Питиримовой.

В 2023 году семья распалась, что натолкнуло общественность на мысль, что всему виной стала интрижка Кологривого с Муцениеце на съемках фильма «Я — медведь». Тем не менее, актер признался, что их связь была недолгой и помогла им хорошо вжиться в роли супругов.

Сама Муцениеце не опровергла эти слухи. Может ли девушка, которая столкнулась с изменой, согласиться на роль любовницы, изданию «Страсти» объяснила психолог Ксения Березкина.

Для начала важно понимать, что для каждого из нас означает любовь. Так уж вышло, что понимание любви у каждого может быть разным в силу различных жизненных обстоятельств.

С самого детства мы наблюдаем за людьми и тем, как они строят отношения. Затем, в соответствии с этим, мы формируем свое собственное представление о мире.

Отсюда мы часто можем получать деструктивные установки, который человек будет проигрывать уже в своей взрослой жизни. По словам психолога, девушки, которые выбирают «плохих парней», чаще всего реализуют сценарий, где любовь — это источник чувств и драмы, которая необходима им для отношений.

Такие отношения — настоящие эмоциональные качели. Также, в таком случае, реализуется сценарий «любовь = контроль», где партнер может изменять, не приходить домой, а она будет все время пытаться выяснить, где он и отслеживать каждый его шаг.

Березкина считает, что Муцениеце — довольно сильная и самостоятельная женщина, но все это результат примера из детства. Так, когда у Муцениеце умер отец, ее мама заняла главенствующую роль и тянула всю семью сама.

Теперь и артистка может все сама, но сценарии любви у нее строятся по типу избегания. «Плохой парень» в этом случае — это гарантия того, что у актрисы не будет долгих и близких отношений, ведь они ей не нужны, считает психолог.

Что касается вопроса измен мужа и роли любовницы, то психолог уверяет, что Муцениеце могла таким образом «залечить старые раны». Актриса, скорее всего, ищет себе «мужчину-пластыря», с которым будет весело, но при этом не будет ничего серьезного, ведь чувства — это зачастую больно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце вышла в свет с Иваном Чуйковым.