Блиновская на заседании суда умоляла служителей Фемиды понять ее и простить

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«Королева марафонов» больше не демонстрирует прежнюю уверенность и не говорит пафосных речей.

Суд в Москве решил дальнейшую судьбу «феи XXI века» Елены Блиновской. Там рассматривали вопрос о продлении ареста блогера.

На заседании «королева марафонов» расплакалась, поведав историю о том, как безуспешно пыталась вместе с близкими взять кредиты, чтобы погасить долги. Блиновкая недоплатила в казну налогов почти на миллиард.

Так тронули эти слезы собравшихся? С подробностями из зала суда — корреспондент «Известий» Михаил Емелин.

«Королева марафонов» Блиновская больше не демонстрирует прежнюю уверенность и не говорит пафосных речей. Блогер сначала скромно слушала судью и прокуроров, а, когда взяла слово, то расплакалась, выразив готовность наконец расплатиться по счетам.

В планах — продать роскошный дом и взять кредиты. Во время заседания она умоляла служителей Фемиды понять ее и простить.

«Я признаю вину, готова погашать долг. Убеждена в том, что нахождение в более мягких условиях поможет не только как можно оперативнее решить вопрос с задолженностью, но что не менее важно, ваша честь, поможет мне гораздо быстрее ознакомиться с материалами дела», — заявила Блиновская.

Эта история тянется больше года. В апреле 2023-го родоначальницу отечественного инфобизнеса задержали на российско-белорусской границе в Смоленской области.

Блиновская пыталась бежать из страны, когда узнала, что ею заинтересовались в налоговой. Но вместо этого отправилась под следствие.

«Королеву марафонов» обвинили в неуплате налогов и легализации денежных средств, а ее мужа, бизнесмена Алексея Блиновского, в пособничестве. Похоже, «договор со Вселенной» перестал действовать, а мечты больше не сбываются силой мысли.

Ведь суд с налоговой Блиновская проиграла. Ей удалось вернуть только излишне уплаченную госпошлину — около трех тысяч рублей.

Смешные цифры в сравнении с миллиардами, заработанными на марафонах. Но мечты сбывались только у Блиновской, правда, за чужой счет.

Она не скрывала, что может позволить себе многое — в соцсетях хвасталась роскошными автомобилями и брендовыми сумками. На всю страну транслировала, как с размахом отмечает дни рождения.

На 40-летний юбилей «фея желаний» потратила почти 120 миллионов рублей. Пригласила звездных гостей и артистов.

Правда, сейчас многие звезды уже и не рады дружбе с четой Блиновских. Недавно певице Клаве Коке пришлось объясняться с налоговой инспекцией за один из таких праздников в особняке «королевы марафонов». Выяснилось, что оплатила выступление одна из подконтрольных фирм.

«Когда крупная компания создает несколько небольших компаний, чтобы снизить финансовые потоки. Тем самым оплачиваются минимальные налоги за счет всех возможных льгот и упрощенной системы налогообложения», — прокомментировал финансовый аналитик Ибрагим Бодалов.

Пять миллиардов — столько «фея исполнения желаний» заработала на марафонах. Продавая людям воздух, Блиновская уклонилась от уплаты налогов почти на миллиард рублей, еще 700 миллионов — «отмыла».

Масштаб грандиозный. Как выяснилось, блогер использовала схему дробления бизнеса.

С 2017 года она начала открывать по всей стране фирмы. С их счетов жила, ни в чем себе не отказывая.

Покупала роскошные особняки, автомобили, оплачивала чартерные рейсы, отпуска для себя и друзей. По мнению самой инфоцыганки, налоговая должна была расценить эти траты как «необходимые для создания имиджа».

«Очень зря изначально была избрана линия конфронтации с налоговой службой вместо сотрудничества. Насколько я помню, они подавали иски с оспариванием уже совершенно очевидных претензий налоговой службы в суд. Это, на мой взгляд, не добавило плюсов», — прокомментировал юрист Илья Ремесло.

За время, проведенное под стражей, Блиновская якобы многое осознала. По крайней мере, в этом она пыталась сегодня убедить служителей Фемиды, надеясь вернуться в родной особняк.

В защиту блогерши выступали адвокаты. Они настаивали на снятии ареста и избрании ей самой мягкой меры пресечения, но суд отказал и продлил арест еще на три месяца.