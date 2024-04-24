Путин провел совещание по теме ликвидации последствий паводков. Главное

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На связи с президентом — представители всех уровней власти. Кроме федеральных министров и глав регионов, здесь и руководители муниципалитетов.

Ситуацию с паводками и вопросы ликвидации последствий с правительством в режиме ВКС обсудил президент. Владимир Путин потребовал наладить работу с заявлениями пострадавших, чтобы людям было понятно, на какую помощь они имеют право.

А размер компенсаций необходимо скорректировать — речь идет и о единовременной материальной помощи, и выплатах в связи с частичной или полной утратой имущества. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий продолжит.

Совещание по ликвидации последствий паводков Путин начинает с оценки текущей ситуации. Она остается сложной, даже в Оренбургской области, где вода наконец начала отступать. Доклады из всех пострадавших регионов президент получает регулярно.

«По поступающим докладам сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно. Спасатели совместно с коллегами на местах, а также сотрудниками других федеральных ведомств, силовых и правоохранительных органов и, особо отмечу, волонтерами, добровольцами действуют профессионально и слаженно. Я прошу федеральные, региональные и местные власти продолжать оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку, включая денежные выплаты», — заявил Путин.

Вопрос денежных компенсаций сейчас один из самых острых. Президент обратил внимание: выплат сейчас почти в десять раз меньше общего числа поданных заявлений.

«Везде картина одинаковая по соотношению чего? Того, сколько заявлений подано и сколько получено. Вот в Оренбургской области, так, как вы мне написали, вот, передо мной ваша записка лежит, принято более 400 тысяч заявлений от пострадавших граждан на оказание финансовой помощи. А выдано, вы сейчас сказали, 46 тысяч. Это чуть больше 10%», — отметил Путин.

«И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то?» — спросил президент России.

Объяснить, почему так мало, вызвался губернатор Оренбургской области. По его словам, сами жители чего-то не так поняли.

«Здесь проводим работу разъяснительную, потому что жители подают в связи с введением федерального ЧС, соответственно, заявки абсолютно все, а не только в границах подтопленных территорий», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Я не очень понял, что значит — подают все? Все? Кто все-то? Все, кто в пострадавших районах находятся? Я не понимаю», — сказал Владимир Путин.

«Да, то есть вот жители города Орска, да и других тоже наших территорий, все, кто попал, они считают, соответственно, они считают в связи с введением федерального ЧС, и подает целиком город, а не та территория, которая была подтоплена», — ответил Паслер.

«Ну то есть подают люди, которые не попали в зону паводка, что ли?» — уточнил глава РФ.

«Ну понятно, но тогда непонятно, зачем вы принимаете эти заявления», — добавил Путин.

Президент поручает внимательнее отнестись к вопросу выплаты компенсаций. И отдельно оговаривает, что подход к их оценке может быть скорректирован, чтобы размер помощи был более справедливым.

Отдельная проблема в несовершенстве самого механизма назначения выплат. Так, препятствием может стать покупка второго жилья за счет материнского капитала. О таких примерах рассказывает глава муниципалитета города Орска.

«Женщина, восемь детей, она вчера обратилась — семья 10 человек. Они купили дом, который сейчас подтоплен. Они купили на материнский капитал маленькую квартиру, и у каждого там доли сейчас совсем маленькие. И это является препятствием для получения выплат», — рассказал мэр Орска Василий Козупица.

«Мы уделяем внимание и говорим об этом, семьям с детьми, тем более многодетным семьям. Год семьи. У нас вот по всем этим вопросам прямо сейчас и поговорим», — отметил Путин.

Неслучайно на связи с президентом представители всех уровней власти — кроме федеральных министров и глав регионов, здесь и руководители муниципалитетов. Потому что подход к ликвидации столь масштабных паводков должен быть не только комплексный, но и адресный. Владимир Путин подчеркивает, что реагировать нужно на каждую жалобу и обращение граждан.

«Хочу подчеркнуть, о чем уже не раз говорил — для граждан неважно, абсолютно безразлично, какой там уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и четко», — отметил глава РФ.

Для этого и требуется взаимодействие на всех уровнях. Которое будет продолжено. Президент пообещал в ближайшее время провести еще одно совещание — в расширенном составе. На нем должны обсудить и индексацию выплат, и меры, которые помогут в будущем защитить российские регионы от большой воды.