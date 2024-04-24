Львова-Белова: 19 детей воссоединятся с семьями в России, а 29 — на Украине

Фото: www.globallookpress.com / John Rowley

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К такому результату привел диалог с Украиной при посредничестве Катара.

Россия и Украина впервые провели очные переговоры по поводу детей. По результатам диалога, в Незалежную переедут 29 ребятишек, а в РФ — 19. Переговоры проводились при посредничестве Катара, заявила Уполномоченная по правам ребенка при российском президенте Мария Львова-Белова.

«Впервые в очном формате провели переговоры с украинской стороной и в результате переговоров зафиксировали список из 29 детей, которые должны воссоединиться с родственниками на Украине, и 19 детей, которые должны воссоединиться с семьями в России», — сказала она на пресс-конференции во время визита в Катар.

Омбудсмен добавила, что Катар зафиксировал эти списки, но Россия готова реагировать в случае появления новых ситуаций. Кроме того, Запад тиражирует сообщения о 19,5 тысячах украинских детей в России, но это является фейком. Такая информация, подчеркнула Львова-Белова, появилась еще в 2022 году, когда линия фронта постоянно менялась.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина создала мифологию о якобы вывезенных в Россию детях. Как заявила Львова-Белова, большая часть несовершеннолетних на самом деле даже не разделялась с родителями.