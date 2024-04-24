Муцениеце танцует: суд удовлетворил очередной иск против Прилучного

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Однако представители закона одобрили лишь часть суммы, запрашиваемой актрисой.

Головинский районный суд Москвы удовлетворил иск Агаты Муцениеце по назначению Павлу Прилучному алиментов на совместных детей. StarHit.ru рассказал подробности.

Представители закона одобрили лишь часть суммы, запрашиваемой актрисой. Конкретные цифры неизвестны, но сама Агата хотела треть от гонораров Прилучного. Суд предварительно проверил все доходы мужчины. Сообщается, что это было уже третье заседание и оно считается заключительным.

Бывшие супруги встречаются в суде уже не в первый раз. В 2023 году Агата выселила Павла из общей квартиры, а после уже подавала заявление на алименты, но забрала его до рассмотрения дела.

Сам Прилучный проявляет активный интерес к своим детям и не забывает о них. Семья часто проводит время вместе. Они гуляют, путешествуют и посещают съемки папы. Даже новая жена Павла смогла подружиться с ребятами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Муцениеце писала стихи Прилучному после расставания.